На Украине уничтожен склад с оборудованием для солнечных электростанций Сигналы воздушной тревоги в украинской столице и области звучат непрерывно уж.
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На Украине уничтожен склад с оборудованием для солнечных электростанций Сигналы воздушной тревоги в украинской столице и области звучат непрерывно уж.
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