Болгария допустила прекращение транзита газа 

Исполняющий обязанности министра энергетики Болгарии Владимир Малинов не исключил, что транзит российского газа по «Балканскому потоку» (продолжение «Турецкого потока») может прекратиться, если «Газпром» не уточнит, как будет платить, его слова приводит News.
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