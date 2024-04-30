Новый трек о столичной истории начинается на выставке «Россия»

Трек «Москва историческая» пройдет на Международной выставке-форуме «Россия». С 1 по 12 мая там, помимо цифровых шоу, организуют встречи с экспертами, а также викторины, мастер-классы и музыкальные вечера.
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