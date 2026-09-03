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Экспериментальные данные подтверждают теорию сознания Пенроуза - Хамероффа

Экспериментальные данные подтверждают теорию сознания Пенроуза - Хамероффа

Главный аргумент критиков гипотезы квантового сознания всегда был прост и убедителен: квантовая когерентность — согласованное поведение огромного числа частиц — требует экстремально низких температур.

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