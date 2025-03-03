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ФСБ нейтрализовала готовившего теракты в синагоге и метро Москвы

ФСБ нейтрализовала готовившего теракты в синагоге и метро Москвы

Уроженец одной из стран Азии планировал выехать в Афганистан.фото: nac.gov.ruФСБ нейтрализовала злоумышленника, готовившего взрывы в синагоге в Подмосковье и в московском метро, говорится 3 марта в сообщении на сайте ФСБ России.

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