ФСБ нейтрализовала готовившего теракты в синагоге и метро Москвы

Уроженец одной из стран Азии планировал выехать в Афганистан.фото: nac.gov.ruФСБ нейтрализовала злоумышленника, готовившего взрывы в синагоге в Подмосковье и в московском метро, говорится 3 марта в сообщении на сайте ФСБ России.