"Ведомости": к 1 октября будет сформирован перечень маркетлейсов для госзакупок

К 1 октября российским правительством будет сформирован перечень допущенных к госзакупкам маркетплейсов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Захарова обвинила...
- Захарова обвинила...
- Аналитик Бокман: ...
маркетплейс-а если понятно на русском языке-это как? как сказал бы Л.Толстой? А как исполняется указ о вывесках на иностранных языках?