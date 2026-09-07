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"Ведомости": к 1 октября будет сформирован перечень маркетлейсов для госзакупок

"Ведомости": к 1 октября будет сформирован перечень маркетлейсов для госзакупок

К 1 октября российским правительством будет сформирован перечень допущенных к госзакупкам маркетплейсов.

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