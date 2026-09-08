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Нижегородская правда

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Мобильный интернет ускорился на треть в поселке Селекционной Станции

Мобильный интернет ускорился на треть в поселке Селекционной Станции

Скорость мобильного интернета выросла на 30% в поселке Селекционной Станции благодаря установке новой базовой станции в динамично развивающемся пригороде.

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