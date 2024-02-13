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"Лодочки" из баклажанов.

"Лодочки" из баклажанов.

Попались на днях красивые баклажаны по вменяемой цене, решено было сделать лодочки. Свиной фарш обжарил с луком, добавил помидоры в собственном соку, пару чайных ложек хмели сунели, порезал мелко зелень петрушки.

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