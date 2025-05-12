ГОЛОС НЕКРАСОВКИ
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ГОЛОС НЕКРАСОВКИ

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Уроки экологии для школьников прошли в Некрасовке

Экологические уроки от Движения Первых и волонтерского отряда «ДоброСовы» прошли в школе № 2053. Экология является важной частью в образовании и воспитании подрастающего поколения, поэтому благодаря занимательным урокам с экологическим проектом «Эко-чемоданчик» дети изучали основы сохранности экологической безопасности географической оболочки Земли и раскрывали секреты переработки вторичного сырья.

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