Уроки экологии для школьников прошли в Некрасовке

Экологические уроки от Движения Первых и волонтерского отряда «ДоброСовы» прошли в школе № 2053. Экология является важной частью в образовании и воспитании подрастающего поколения, поэтому благодаря занимательным урокам с экологическим проектом «Эко-чемоданчик» дети изучали основы сохранности экологической безопасности географической оболочки Земли и раскрывали секреты переработки вторичного сырья.