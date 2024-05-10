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Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО с 5 по 10 мая 2024, полная версия

Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО с 5 по 10 мая 2024, полная версия

С 5-го по 10-е мая т. г. в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины.

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