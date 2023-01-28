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Зарипов о будущем в «Ак Барсе»: «Нахожусь на стадии восстановления, тренируюсь. Билялетдинов решит, достоин ли я места в составе»

Данис Зарипов оценил информацию о том, что он больше не сыграет за «Ак Барс» в этом сезоне. «Сразу скажу, что на игру состав определяет тренер.

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