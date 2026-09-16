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Близ Ормуза атаковано судно с американским персоналом

Близ Ормуза атаковано судно с американским персоналом

Иранские беспилотники и ракета атаковали судно, работавшее по контракту с США, в районе Ормузского пролива.

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