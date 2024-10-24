В России могут запретить продажу сигарет всем родившимся после 2009 года

Министерство здравоохранения России направило проект заключения правительства на законопроект, который запрещает продажу табачных изделий, никотиносодержащей продукции и кальянов людям, родившимся после 31 декабря 2009 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии