«Стоял насмерть, защищая русскую землю»: в бою погиб легендарный начмед «Ботокс»

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При выполнении боевого задания в Краснояружском районе Белгородской области, который беспрестанно атакуют украинские террористы, погиб начальник медицинской службы подразделения "Эспаньола" Иван Николаевич Демидов (позывной Ботокс).

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