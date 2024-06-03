Траты клиентов ВТБ на красоту и фитнес этой весной выросли на 17%

По данным Банка ВТБ и Первого общероссийского финансово-удаленного банка (входит в Группу ВТБ), общий объем расходов граждан на услуги красоты, спорта и оздоровления в этом году превышает 12 миллиардов рублей, что на 17 процентов больше, чем в прошлом году.