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Траты клиентов ВТБ на красоту и фитнес этой весной выросли на 17%

Траты клиентов ВТБ на красоту и фитнес этой весной выросли на 17%

По данным Банка ВТБ и Первого общероссийского финансово-удаленного банка (входит в Группу ВТБ), общий объем расходов граждан на услуги красоты, спорта и оздоровления в этом году превышает 12 миллиардов рублей, что на 17 процентов больше, чем в прошлом году.

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