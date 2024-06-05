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Путин сегодня проведет первую с 2021-го встречу с главами мировых информагентств

Путин сегодня проведет первую с 2021-го встречу с главами мировых информагентств

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 5 июня, продолжает работу в Санкт-Петербурге, через несколько часов он проведет первую с 2021 года встречу с главами мировых информационных агентств.

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