Военные сводки, на 05.10.2026 года

Подробные военные сводки, на сегодня 05.10.2026 г. Сводка Министерства обороны Российской Федерации, военные сводки рутуб от «Рыбарь».
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