30,03,25 Дзержинск - Щербиновка Активные боевые действия в районе Горловки. Успешное поражение барражирующим боеприпасом "Ланцет" оставленного бронеавтомобиля ВСУ на позиции в северной части Щербиновки.
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30,03,25 Дзержинск - Щербиновка Активные боевые действия в районе Горловки. Успешное поражение барражирующим боеприпасом "Ланцет" оставленного бронеавтомобиля ВСУ на позиции в северной части Щербиновки.
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