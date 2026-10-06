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АвтоКредитование в России за 9 месяцев выросло на 22%

АвтоКредитование в России за 9 месяцев выросло на 22%

С начала года банк ВТБ выдал более 94,7 тыс. автокредитов почти на 137 млрд рублей, рост в годовом выражении составил 13% по числу сделок и 67% по объему.

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