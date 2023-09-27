Бывший глава югорской дочки «Газпрома», уволившийся после массовой гибели работников, выехал из служебного коттеджа

Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа Петр Созонов, который покинул пост гендиректора югорской «дочки» «Газпрома» после массовой гибели работников на производстве и трудоустроился в новую структуру монополии, освободил служебный коттедж в Югорске.
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