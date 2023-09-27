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Бывший глава югорской дочки «Газпрома», уволившийся после массовой гибели работников, выехал из служебного коттеджа

Бывший глава югорской дочки «Газпрома», уволившийся после массовой гибели работников, выехал из служебного коттеджа

Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа Петр Созонов, который покинул пост гендиректора югорской «дочки» «Газпрома» после массовой гибели работников на производстве и трудоустроился в новую структуру монополии, освободил служебный коттедж в Югорске.

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