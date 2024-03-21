Валюты Китая и США на торгах 21 марта показывают рост

На прошедших накануне торгах доллар и юань подорожали, юань потерял в цене. И на это утро: доллар - 3 рубля 24 копейки, за 10 юаней дают 4,50, 3 рубля 50 копеек стоят 100 российских, евро по Нацбанку - 3,52 белорусского рубля.
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