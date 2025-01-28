Премьер Дании заявила об отсутствии военной угрозы для страны и Гренландии

Трансатлантический альянс между США и Европой должен сохраниться, военной угрозы в отношении Дании и Гренландии нет, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен перед встречей с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе, передает TV2.
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