Премьер Дании заявила об отсутствии военной угрозы для страны и Гренландии

Трансатлантический альянс между США и Европой должен сохраниться, военной угрозы в отношении Дании и Гренландии нет, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен перед встречей с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе, передает TV2.