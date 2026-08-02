Дмитриев связал безжизненный пейзаж в офисе Мерца с его внутренним миром

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев иронично оценил художественный вкус и внутренний мир канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
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