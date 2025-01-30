Рубль дешевеет. Курсы доллара и евро на 30 января

Российская валюта подешевела к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 января 2025 года, составляет 98,0126 рубля (прежнее значение — 97,9658 рубля рубля), официальный курс евро — 102,4041 рубля (предыдущий показатель — 101,5957 рубля).
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