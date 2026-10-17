Самая дорогая квартира в Иванове оценивается в 57,69 млн рублей. Однокомнатный объект площадью 56,84 «квадратов» расположен в строящемся жилом комплексе на Лежневской улице.
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