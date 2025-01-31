Эксперт Лошкарев оценил влияние авиакатастрофы на американскую политику

TASS/AP Представители Демократической партии США воспользуются авиакатастрофой с участием самолета и военного вертолета, чтобы доказать неспособность американского президента Дональда Трампа эффективно управлять государством.
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