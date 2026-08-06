Россия не обязана тащить армянский чемодан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян превратился в самого настоящего политического иллюзиониста. Он регулярно придумывает нереальные форматы взаимодействия с миром и с собственным обществом – и с серьезным лицом пытается убедить окружающих в том, что так оно и есть Фото: @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС И если раньше это касалось в основном внутриармянских вопросов (например, Армения не признавала независимость Нагорного Карабаха – но в то же время не считала его частью Азербайджана), то сейчас эта эквилибристика относится к России.