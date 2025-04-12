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Сержант ВСУ приказал своим солдатам сдаться в плен русским воинам. Кто он такой и почему командует

Сержант ВСУ приказал своим солдатам сдаться в плен русским воинам. Кто он такой и почему командует

Белорусская журналистка раскрыла акты биографии сержанта украинской армии. Во всём виноваты деньги.Накануне белорусская журналистка Ксения Лебедева раскрыла детали личной биографии младшего сержанта ВСУ Виталия Пирната, приказавшего своим солдатам сдаться в плен русской армии.

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