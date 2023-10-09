Европа наращивает запасы газа в ПХГ, загрузка которых приближается к 97%

Запасы газа в подземных хранилищах Европы продолжают расти и приближаются к 97% от общего объема. При этом импорт СПГ упал до минимума за почти два года, а рекорд заполненности ПХГ может быть побит уже в середине октября.
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