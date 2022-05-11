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Секретный бой посреди Чёрного моря: Почему ВСУ угодили в ловушку российских "волкодавов" на острове Змеиный

Секретный бой посреди Чёрного моря: Почему ВСУ угодили в ловушку российских "волкодавов" на острове Змеиный

Контроль над объектом утерян, и безопасно вернуться туда украинская армия уже не сможет. Змеиный остров на карте Украины Попытки высадиться на остров Змеиный украинская армия и силы специального назначения ВСУ предпринимали последние несколько дней.

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