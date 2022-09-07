В МИД России назвали назначение Трасс британским премьером кризисом демократии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявила, что избрание и назначение Лиз Трасс премьер-министром Великобритании является отражением кризиса британской демократии, сообщает ТАСС.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявила, что избрание и назначение Лиз Трасс премьер-министром Великобритании является отражением кризиса британской демократии, сообщает ТАСС.
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