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В МИД России назвали назначение Трасс британским премьером кризисом демократии

В МИД России назвали назначение Трасс британским премьером кризисом демократии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявила, что избрание и назначение Лиз Трасс премьер-министром Великобритании является отражением кризиса британской демократии, сообщает ТАСС.

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