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Экс-замначальника КрасЖД получил шесть лет и 35,7 млн рублей штрафа за взятки

Экс-замначальника КрасЖД получил шесть лет и 35,7 млн рублей штрафа за взятки

Бывшего заместителя начальника Восточно-Сибирской и Красноярской железных дорог Андрея Власова осудили за взятки при заключении контрактов на строительство, оштрафовав на 35 миллионов рублей и отправив в колонию на шесть лет.

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