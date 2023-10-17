Боррель призвал привлечь к ответственности виновных в ударе по больнице в Газе

Удар по больнице в секторе Газа является «ужасающим преступлением», виновников которого следует найти и «привлечь к ответственности», написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.