Боррель призвал привлечь к ответственности виновных в ударе по больнице в Газе

Удар по больнице в секторе Газа является «ужасающим преступлением», виновников которого следует найти и «привлечь к ответственности», написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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