Евро-2024: французы показали, как можно проходить в полуфинал чемпионата, не забивая голы с игры

В четвертьфинальном матче Евро-2024 между сборными Франции и Португалии, который состоялся 5 июля и по результатам которого по пенальти в полуфинал вышли французы, были зафиксированы два сомнительных "достижения".
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