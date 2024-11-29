Байден возмутился российскими ответными ударами по Украине

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Валерий Путря

Дядя джонни! Не убивайся ты так! Ты ж так не убъёшься, старый осёл! Иди к нянечке, пусть поменяет тебе памперсы, вытрет слюнявчиком сопли и покормит кашкой. В игры взрослых дяденек тебе, старче, уже поздно совать свой нос, тебе надо спокойно сидеть в кресле под пледиком, смотреть мультики про Микки Мауса, и общаться со своей подругой Деменцией. иди, джонни...иди уже...