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Байден возмутился российскими ответными ударами по Украине

Байден возмутился российскими ответными ударами по Украине

Ответные удары России по военным и энергетическим объектам Украины являются "возмутительными". Об этом заявил президент США Джо Байден, который неоднократно одобрял поставки в распоряжение ВСУ американского оружия, передает РИА Новости.

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Комментарии
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ВП
Валерий Путря
Дядя джонни! Не убивайся ты так! Ты ж так не убъёшься, старый осёл! Иди к нянечке, пусть поменяет тебе памперсы, вытрет слюнявчиком сопли и покормит кашкой. В игры взрослых дяденек тебе, старче, уже поздно совать свой нос, тебе надо спокойно сидеть в кресле под пледиком, смотреть мультики про Микки Мауса, и общаться со своей подругой Деменцией. иди, джонни...иди уже...
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16 час.
Дмитрий Гурин
Ну а если бы ответка пришлась по базам штатов то мог бы и копыта отбросить..
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15 час.
Бендер Задунайский
Это возмутительно !
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15 час.

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