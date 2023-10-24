Выяснилось, почему сроки ремонта теплосетей в Петрозаводске сорваны

Работы на Красноармейской улице и площади Гагарина затягиваются, вдобавок горожане могут остаться без света, газа или воды Реконструкция тепловых сетей продолжается на площади Гагарина и Красноармейской улице в Петрозаводске, хотя ее обещали завершить к 1 сентября.