Выяснилось, почему сроки ремонта теплосетей в Петрозаводске сорваны

Работы на Красноармейской улице и площади Гагарина затягиваются, вдобавок горожане могут остаться без света, газа или воды Реконструкция тепловых сетей продолжается на площади Гагарина и Красноармейской улице в Петрозаводске, хотя ее обещали завершить к 1 сентября.
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