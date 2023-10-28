Электрический седан Lucid промчал четверть мили за впечатляющие 8,9 секунды

В 2022 году компания Lucid Motors, чтобы не уступить Tesla и её Model S Plaid, представила флагманскую версию своего седана Air — исполнение Sapphire стало первенцем одноименного фирменного суббренда, в который войдут самые мощные электромобили.
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