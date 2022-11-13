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Млечный пропустит остаток сезона из-за травмы

Врач «Амкала» Артем Рыженко сообщил, что Млечный пропустит остаток сезона из-за стрессового повреждения таранной кости.

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