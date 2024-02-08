Штаб Трампа раскритиковал решение спецпрокурора не возбуждать дело против Байдена

Предвыборный штаб бывшего президента США и наиболее вероятного кандидата от Республиканской партии на грядущих выборах главы государства Дональда Трампа подверг критике решение специального прокурора не возбуждать дело в отношении действующего президента Джо Байдена в связи с ненадлежащим хранением секретных документов.