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Депутат Рады назвал «нормальным» скандальное видео с Макроном в поезде

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что скандальное видео с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сделанное во время его недавнего визита на Украину, не является чем-то из ряда вон выходящим для европейской политики.

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