Депутат Рады назвал «нормальным» скандальное видео с Макроном в поезде

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что скандальное видео с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сделанное во время его недавнего визита на Украину, не является чем-то из ряда вон выходящим для европейской политики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии