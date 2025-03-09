Страна и люди
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Страна и люди

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Экс-заключенная из штурмбата ВСУ рассказала об издевательствах командиров

Экс-заключенная из штурмбата ВСУ рассказала об издевательствах командиров

Российские бойцы на Красноармейском направлении специальной операции в ДНР взяли в плен военнослужащую ВСУ, которая оказалась в женском штурмовом батальоне «Скала», подписав контракт из колонии.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Кому верить? Этой зэчке. Плести будут всё нам выгодное. Ни единому слову хохлотётки не верю. Я не оправдываю СВУ, может действительно с кем то так и было. Палкой получила и в плен побежала сдаваться. Гнилой это народец. Лучше бы не было плена. Оставляли бы им пути отхода через болота.  Пусть тонут.
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20 час.
Андрей
они все в плену : не хотели,насильно, повара, водители и т.д. А в плен их берут с пустыми обоймами.
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20 час.
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