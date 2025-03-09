Экс-заключенная из штурмбата ВСУ рассказала об издевательствах командиров

АС

Анатолий Страшко

Кому верить? Этой зэчке. Плести будут всё нам выгодное. Ни единому слову хохлотётки не верю. Я не оправдываю СВУ, может действительно с кем то так и было. Палкой получила и в плен побежала сдаваться. Гнилой это народец. Лучше бы не было плена. Оставляли бы им пути отхода через болота. Пусть тонут.