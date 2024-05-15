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"Оборонять больше некем, мы на грани!" Северные клещи РФ под Харьковом захлопываются

"Оборонять больше некем, мы на грани!" Северные клещи РФ под Харьковом захлопываются

"Ситуация на грани и близка к критической. Я использовал всё, что у нас было.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
А что Макрон и Байден?! Пора уже самим каски на голову- и на фронт!
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14 час.
АндрейБорков
Все это похоже на то, во что очень хочется поверить. Но не более того. Судя по имеемой информации из различных источников ВСУ сейчас не в лучшем положении, проблем как у собаки блох, неудачи и тактические проигрыши, все это есть. Но не надо ИЛЛЮЗИЙ и УЛЛУЗИЙ, УкРуине есть еще чем и кем воевать!!!! Если не кому воевать, то кто тогда атакует наши позиции на различных направлениях по 5,6,8 раз в сутки? Чьи атаки и попытки ПРОРЫВОВ отражают наши воины? Инопланетян? &quot;Железной дивизии&quot;  Вермахта? Пехотного полка шотландских лучников? Нет, господа и товарищи, наши воины отражают атаки и попытки прорывов именно ВСУ, пусть с определенной долей иностранных &quot;гусей&quot;(процент не очень большой). А все эти заявления Буданова* и ему подобных, а равно и выводы наших диванных АНАЛ-ЛИТИКОВ не более чем попытка ДЕЗИНФОРМАЦИИ. Враг еще достаточно силен и очень опасен, про это забывать нельзя, как нельзя и недооценивать его.
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5 час.

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