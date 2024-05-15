"Оборонять больше некем, мы на грани!" Северные клещи РФ под Харьковом захлопываются

АндрейБорков

Все это похоже на то, во что очень хочется поверить. Но не более того. Судя по имеемой информации из различных источников ВСУ сейчас не в лучшем положении, проблем как у собаки блох, неудачи и тактические проигрыши, все это есть. Но не надо ИЛЛЮЗИЙ и УЛЛУЗИЙ, УкРуине есть еще чем и кем воевать!!!! Если не кому воевать, то кто тогда атакует наши позиции на различных направлениях по 5,6,8 раз в сутки? Чьи атаки и попытки ПРОРЫВОВ отражают наши воины? Инопланетян? "Железной дивизии" Вермахта? Пехотного полка шотландских лучников? Нет, господа и товарищи, наши воины отражают атаки и попытки прорывов именно ВСУ, пусть с определенной долей иностранных "гусей"(процент не очень большой). А все эти заявления Буданова* и ему подобных, а равно и выводы наших диванных АНАЛ-ЛИТИКОВ не более чем попытка ДЕЗИНФОРМАЦИИ. Враг еще достаточно силен и очень опасен, про это забывать нельзя, как нельзя и недооценивать его.