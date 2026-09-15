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ТАСС

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Боец Бахмут: атаками дронов ВСУ пытаются посеять панику среди мирного населения

Боец Бахмут: атаками дронов ВСУ пытаются посеять панику среди мирного населения

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Атаками беспилотников по гражданской инфраструктуре Вооруженные силы Украины пытаются посеять панику среди мирного населения, но мобильные огневые группы успешно сбивают БПЛА противника.

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