Боец Бахмут: атаками дронов ВСУ пытаются посеять панику среди мирного населения

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Атаками беспилотников по гражданской инфраструктуре Вооруженные силы Украины пытаются посеять панику среди мирного населения, но мобильные огневые группы успешно сбивают БПЛА противника.
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