Исполнилось 120 лет со дня рождения главного маршала авиации Голованова

Сегодня, 7 августа, исполняется 120 лет со дня рождения нашего земляка, главного маршала авиации, создателя и командующего Авиацией дальнего действия в годы Великой Отечественной войны Александра Евгеньевича Голованова.
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