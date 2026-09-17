В ООН предупредили об угрожающем истощении мировых запасов пресной воды

ЖЕНЕВА 17 сентября. /ТАСС/. Мировые запасы пресной воды истощаются с угрожающей скоростью. Об этом говорится в докладе входящей в ООН Всемирной метеорологической организации (ВМО) о состоянии глобальных водных ресурсов.
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