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ТАСС

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В ООН предупредили об угрожающем истощении мировых запасов пресной воды

В ООН предупредили об угрожающем истощении мировых запасов пресной воды

ЖЕНЕВА 17 сентября. /ТАСС/. Мировые запасы пресной воды истощаются с угрожающей скоростью. Об этом говорится в докладе входящей в ООН Всемирной метеорологической организации (ВМО) о состоянии глобальных водных ресурсов.

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