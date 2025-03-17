Рогов: российские войска прорвали оборону ВСУ в запорожском селе Степовое

Российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины у села Степовое в Запорожской области. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
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