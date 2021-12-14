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Референдум Зеленского по Донбассу способ сорвать мирный процесс — Известия

Предложение вынести на референдум вопрос о выполнении Минских соглашений президента Украины Владимира Зеленского — это попытка сорвать мирный процесс, говорится в статье журналиста Екатерины Тюниной, опубликованной 14 декабря изданием «Известия».

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