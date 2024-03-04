Иск сестры Марии Шукшиной из-за произведений отца суд рассмотрит 4 апреля

Таганский районный суд Москвы 4 апреля начнет рассмотрение дела по существу иска Ольги Шукшиной к ее сестре, актрисе Марии Шукшиной, о признании недействительным договора на отчуждение прав на произведения их отца, писателя Василия Шукшина.