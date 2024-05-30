Вето президента не помешал парламенту Грузии принять закон об иноагентах Ирина ОрлонскаяВ мае 2024 года Парламент Грузии принял закон об иностранных агентах, однако президент республики Саломе Зурабишвили наложила на него вето.
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