Кожаные брюки: какой фасон выбрать и с чем носить осенью 2021 Элегантно, дерзко, брутально, по-деловому, с ноткой маскулинности – в кожаных брюках выглядеть можно абсолютно по-разному.
Популярные статьи
- Впервые после его смерти: Что сказала Елизавета II о своём покойном муже
- «Их называют холостяками, а нас – старыми девами»: актриса Бритт Экланд рассказала, почему женщинам никогда не стоит играть Джеймса Бонда
- «Я – худший кошмар ресторана»: Виктория Бекхэм назвала любимое блюдо и рассказала про свою диету
Свежие комментарии